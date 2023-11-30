«Рома» на выезде сыграет против ФК «Серветт» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в четверг, 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Женев» (Женева, Швейцария). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Канал «Матч! Футбол 1» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Серветт» — «Рома». Эфир начнется в 22.45 мск. Также телеканал «Матч Премьер» в своей онлайн-перекличке покажет самые интересные моменты вечера четверга в Лиге Европы.

Следить за ключевыми событиями матча Лиги Европы можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Серветт» после четырёх проведенных туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы, имея в своём активе четыре набранных очка. «Рома» идет на втором месте, набрав девять очков и уступая пражской «Славии» лишь по дополнительным показателям.

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