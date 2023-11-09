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«Серветт» — «Шериф»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

«Серветт» сыграет с «Шерифом» в Лиге Европы 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Аканби (ФК «Шериф»).
Фото Global Look Press
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«Серветт» сыграет с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы в четверг, 9 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Серветт» — «Шериф» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 20.40 мск.

Лига Европы. Группа G
09 нояб, 20:45. Stade de Geneve (Женева)
Серветт
Шериф

В группе G обе команды набрали одинаковое количество очков — по 1. Команда из Швейцарии опережает молдавский клуб по дополнительным показателям и занимает третью строчку в квартете. Желто-черные располагаются на последнем месте.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Шериф (Тирасполь)
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