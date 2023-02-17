«Севилья» разгромила ПСВ в Лиге Европы

«Севилья» выиграла у ПСВ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:0. Встреча прошла в Нидерландах на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири на последних минутах первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва на поле у севильцев вышел Лукас Окампос, который на 50-й минуте удвоил преимущество хозяев, а затем ассистировал Неманье Гуделю.

Ответная встреча состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.