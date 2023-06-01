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Лига Европы

Сегодня, 01:03

«Севилья» по пенальти победила «Рому» в финале Лиги Европы

Мария Гусева
Евгений Козинов
Корреспондент
Радость игроков «Севильи» в финале Лиги Европы.
Фото Reuters
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«Севилья» обыграла «Рому» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

На 35-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала открыл счет. Его гол был единственным в первом тайме. В начале второй половины встречи защитник итальянского клуба Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга, и счет стал равный.

Так как в основное время командам не удалось выявить победителя, их ждали два дополнительных тайма по 15 минут. Однако голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались игроки «Севильи» — 4:1.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы. Испанская команда является рекордсменом турнира.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
1:1
Рома

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ФК Рома
ФК Севилья
8
30
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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