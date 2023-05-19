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Лига Европы

Сегодня, 01:12

«Севилья» в седьмой раз вышла в финал Лиги Европы. Все 6 предыдущих она выиграла

Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «Севильи».
Фото Global Look Press
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«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, обыграв «Ювентус» в дополнительное время, — 2:1. Таким образом, испанская команда в седьмой раз вышла в финал второго по значимости еврокубка, который ранее назывался Кубок УЕФА.

Все предыдущие свои финалы Лиги Европы (Кубка УЕФА) «Севилья» выиграла: 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

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