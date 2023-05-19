«Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы

«Ювентус» на выезде проиграл «Севилье» в дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги Европы — 1:2.

Счет открыл нападающий гостей Душан Влахович на 65-й минуте встречи. На 71-й минуте полузащитник хозяев Сусо сравнял счет. В дополнительное время хавбек Эрик Ламела вывел «Севилью» вперед и установил окончательный счет встречи.

Первый матч между командами завершился вничью (1:1). Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира.

«Севилья» выиграла 6 финалов Лиги Европы из 6, а теперь сыграет в седьмом против «Ромы».

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).