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18 мая, 20:30

«Севилья» — «Ювентус»: прямая трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Душан Влахович (справа) и Маркос Акунья.
Фото Reuters
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18 мая в Севилье (Испания) «Севилья» примет «Ювентус» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Ювентус». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru.

Первый матч между «Севильей» и «Ювентусом» завершился вничью — 1:1.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;. «Севилья» — «Ювентус», «Байер» — «Рома». Кто выйдет в финал Лиги Европы? Онлайн-трансляция
Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
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