«Севилья» — «Ювентус»: у голландских судей три «косяка». Маккели лишил себя финала ЛЧ?

В ходе ответного полуфинального матча Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» (2:1) бригада Данни Маккели в трех эпизодах приняла решения, оказавшие непосредственное влияние как минимум на ход игры.

В конце первого тайма голландский арбитр, считающийся одним из лучших в Европе, ошибочно не зафиксировал фол Хуана Куадрадо, который ударил соперника шипами. В той ситуации у Маккели было два варианта решений: наказать туринца 11-метровым ударом и желтой карточкой или штрафным ударом и предупреждением. Но рефери выбрал третий путь и продолжил матч.

Видеоарбитр Пол ван Букел провел проверку, но в его действия не вмешался.

Несколько повторов с разных ракурсов позволяют предположить, что фол произошел на линии штрафной площади. Значит, в таком случае следовало назначить пенальти. Почему же этого не произошло? Возможно, как раз потому, что ван Букел не был уверен, где в действительности случился контакт. Или же, наоборот, он нашел тот повтор, где видно, что это было вне штрафной. Правда, такой повтор не показали во время телетрансляции.

Второй спорный эпизод — победный гол Эрика Ламелы, который голландцы засчитали. Туринцы яростно, но тщетно спорили, что в момент удара по воротам на линии полета мяча и за линией офсайда находился футболист «Севильи», перекрывавший обзор Войчеху Щенсны. У судей было другое мнение насчет создания помех голкиперу. Любопытно, что сразу после гола на поле выскочили оба запасных вратаря «Ювентуса» — Маттиа Перин и Карло Пинсольо. Один немного не добежал до Маккели, с которым уже дискутировал Щенсны. Никаких дисциплинарных санкций к ним применено не было.

Наконец, третий «косяк». Он случился на 115-й минуте, когда судья забыл, что у Маркоса Акуньи уже есть желтая карточка. В противном случае Маккели не вынес бы игроку «Севильи» второе предупреждение, а ограничился бы устным внушением. Но арбитр достал «горчичник», а затем, после «подсказки» туринца Леандро Паредеса и проверки своих записей, и красную карточку. Смотрелось это все, мягко говоря, нелепо — для матча такого уровня и судьи такого статуса.

Маккели называли одним из главных кандидатов на судейство стамбульского финала Лиги чемпионов. Работой на матче в Севилье он себя такого шанса, похоже, лишил.

Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус». кадр трансляции matchtv.ru

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