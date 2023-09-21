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Сегодня, 18:45

«Шериф» — «Рома»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Матч «Шериф» — «Рома» начнется 21 сентября в 19:45 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Рома».
Фото AFP
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«Шериф» примет «Рому» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы в четверг, 21 сентября. Игра в рамках группы G пройдет на стадионе «Шериф» в Тирасполе, Молдавия. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Формальные события встречи «Шериф» — «Рома» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.45.

Лига Европы. Группа G
21 сент, 19:45. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Рома

В квалификации Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее БАТЭ и «Клаксвика». «Рома» в прошлом сезоне дошла до финала второго по престижности футбольного турнира Европы.

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, состав групп и турнирные таблицы, фото и статистика в актуальном виде на сайте

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Шериф (Тирасполь)
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