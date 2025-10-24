Дайч — о первом матче с «Ноттингемом»: «Игроки сделали все именно так, как я и просил»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы. Это была первая игра под руководством нового тренера.

«У нас с командой были всего два дня. Это были очень насыщенные дни. Игроки много слушали, все переваривали. И они сделали все именно так, как я и просил. Для тренера это очень приятно. Но это только начало, впереди еще много всего. Но это хороший старт», — цитирует пресс-служба УЕФА Дайча.

«Ноттингем Форест» набрал 4 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Порту» идет на 15-й строчке — 6 очков.