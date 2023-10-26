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26 октября, 18:30

«Штурм» — «Аталанта»: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Штурм» сыграет с «Аталантой» в Лиге Европы 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук, ФК «Аталанта».
Фото Global Look Press
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«Штурм» сыграет с «Аталантой» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Меркур Арена» в Граце (Австрия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Штурм» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе D итальянцы занимают перове место, в их активе 6 очков. Команда из Австрии с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

Лига Европы. Группа D
26 окт, 19:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
2:2
Аталанта

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Штурм
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