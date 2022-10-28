Скоулз назвал клоунадой финт Антони в матче с «Шерифом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал нападающего команды за финт в матче Лиги Европы с «Шерифом» (3:0).

«Замена Антони в перерыве? Я думаю, что это имело какое-то отношение к его финтам. Вы видели реакцию тен Хага на скамейке запасных. Думаю, это его расстроило. Я просто не знаю, чего он хочет. Я люблю немного зрелищ и развлечений, но, по крайней мере, нужно делать это в правильное время. Это кому-нибудь что-нибудь дает? Я должен был бы спросить его — даже при счете 4:0, что это даст нам? Мне нравится видеть навыки, но я не думаю, что это мастерство, это просто клоунада. Это просто смешно. Это хвастовство, просто посмотрите на тен Хага, это подводит итог тому, что он думает. Антони так играет. Я много раз видел, как он это делает в «Аяксе», и он такой, какой он есть, но я думаю, что нужно, чтобы из него это выбили», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

22-летний бразилец в одном из эпизодов остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. После этого главный тренер команды Эрик тен Хаг покачал головой.

Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года и провел за клуб 11 матче и забил три мяча.