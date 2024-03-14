«Славия» сыграет с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 14 марта. Игра пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Славия» — «Милан» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая игра завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянской команды.

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