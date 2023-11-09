«Славия» сыграет с «Ромой» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Славия» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе G желто-красные набрали 9 очков и лидирует. Чешский с 6 баллами занимает второе место в квартете.

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