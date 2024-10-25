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Сегодня, 03:23

Амрабат: «Фенербахче» не проиграл в первых трех матчах — это самое главное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Фенербахче» Софьян Амрабат прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Мы не проиграли в первых трех матчах — это самое главное. Быть может, наш сегодняшний соперник и не очень хорошо начал сезон, но все равно это одна из сильнейших в мире команд. Мы играли лучше нее. Если будем продолжать так играть, то в следующих матчах победим.

Сейвы Андре Онана стали решающими моментами в игре. Но нам в любых обстоятельствах необходимо забивать и решать исход встреч. Надо голами преодолевать уверенность своих соперников. Могу сказать, что сегодняшний результат справедлив для обеих команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Амрабата.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Софьян Амрабат

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