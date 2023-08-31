«Спарта» разгромила «Динамо» Загреб и вышла в группу Лиги Европы после поражения 1:3 в первом матче

«Спарта» из Праги дома разгромила загребское «Динамо» в ответном матче финала квалификации Лиги Европы — 4:1.

Чешский клуб сумел отыграться после гостевого поражения в первом матче (1:3) и выйти в групповой этап турнира.

За «Спарту» забили Лукаш Гараслин (2-я минута), Асгер Серенсен (24-я), Филип Панак (67-я) и Виктор Олатунджи (87-я). Единственный гол хорватского клуба на счету Мартина Батурины (71-я).

Также в групповую стадию Лиги Европы пробились кипрский «Арис», молдавский «Шериф» и чешская «Славия».