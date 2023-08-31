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Лига Европы

Сегодня, 22:00

«Спарта» разгромила «Динамо» Загреб и вышла в группу Лиги Европы после поражения 1:3 в первом матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спарта» Прага — «Динамо» Загреб.
Фото ФК «Спарта»
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«Спарта» из Праги дома разгромила загребское «Динамо» в ответном матче финала квалификации Лиги Европы — 4:1.

Чешский клуб сумел отыграться после гостевого поражения в первом матче (1:3) и выйти в групповой этап турнира.

За «Спарту» забили Лукаш Гараслин (2-я минута), Асгер Серенсен (24-я), Филип Панак (67-я) и Виктор Олатунджи (87-я). Единственный гол хорватского клуба на счету Мартина Батурины (71-я).

Также в групповую стадию Лиги Европы пробились кипрский «Арис», молдавский «Шериф» и чешская «Славия».

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 20:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
4:1
Динамо З
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
6:2
Слован Бр
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
2:1
Клаксвик
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 20:00. Arena Lublin (Люблин)
Заря Лг
2:1
Славия Пр
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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