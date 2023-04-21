Спинаццола поблагодарил фанатов после выхода «Ромы» в полуфинал Лиги Европы

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был фантастический вечер. Мы очень рады продолжить выступление в турнире: это еще один полуфинал для нас, и это будет хороший матч против такой великой команды, как «Байер». Каждый раз на стадионе «Ромы» эти фанаты дают нам большой толчок, и мы можем только сказать: «Спасибо», — цитирует пресс-служба УЕФА Спинаццолу.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».