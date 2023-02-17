«Спортинг» на последних минутах избежал поражения от «Мидтьюлланна»

«Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:1. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

На 77-й минуте гол забил египетский полузащитник Имам Ашур. Он воспользовался ошибкой вратаря лиссабонцев Адана и в касание отправил мяч в ворота. «Спортингу» удалось уйти от поражения лишь в концовке — на 4-й добавленной минуте гол забил защитник Себастьян Коатес.

Ответная игра состоится в Дании через неделю — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.