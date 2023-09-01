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Лига Европы

Сегодня, 00:23

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Хесус Навас с трофеем Лиги Европы.
Фото Reuters
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В четверг, 31 августа, состоялись заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Таким образом, стали известны все участники групповой стадии.

Жеребьевка групп пройдет в Монако в пятницу. 32 клуба разделены на четыре корзины.

Корзина A: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома», «Аталанта» (обе — Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия).

Корзина B: «Бетис» (Испания), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан).

Корзина C: «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби Х» (Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия).

Корзина D: «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос», АЕК (оба — Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция).

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале в серии пенальти обыграла «Рому» (1:1, пен. — 4:1). Испанский клуб является рекордсменом турнира по количеству трофеев — 7.

Групповой турнир Лиги Европы сезона-2023/24 стартует 21 сентября. Заключительный тур будет сыгран 14 декабря. В плей-офф попадут по 2 команды из каждой группы, а также 8 команд из Лиги чемпионов, которые займут третьи места в своих группах.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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