Пиоли: «Могли добиться ничьей, но впереди еще одна игра»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы сыграли хорошо, но не отлично. Мы должны были действовать смелее в первом тайме. Могли добиться ничьей, но впереди еще одна игра, и я верю, что мы сможем все исправить. Мне понравилась команда во втором тайме, но нам надо больше рисковать. Жду, что команда проявит характер и волю к победе в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени.