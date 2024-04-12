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Сегодня, 03:54

Пиоли: «Могли добиться ничьей, но впереди еще одна игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы сыграли хорошо, но не отлично. Мы должны были действовать смелее в первом тайме. Могли добиться ничьей, но впереди еще одна игра, и я верю, что мы сможем все исправить. Мне понравилась команда во втором тайме, но нам надо больше рисковать. Жду, что команда проявит характер и волю к победе в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Ромы&raquo; Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и&nbsp;Крис Смоллинг (слева направо). «Рома» обыграла «Милан», «Байер» в шаге от великого рекорда, у Эмери победа в 1000-м матче
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040516--milan-vs-roma/
Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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