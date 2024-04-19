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Сегодня, 03:39

Пиоли: «Милану» не хватило интенсивности и мастерства, чтобы изменить ход противостояния с «Ромой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы все разочарованы. Но мы заслуженно вылетели, потому что не смогли сыграть на своем уровне ни в одном из двух матчей. Проигрывать неприятно в любой игре. Мы старались отыграться, могли сравнять счет благодаря Лофтус-Чику. Но нам не хватило интенсивности и мастерства, чтобы изменить ход противостояния. У них было три момента, и два из них они использовали», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040520--roma-vs-milan/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Милан
ФК Рома
Стефано Пиоли
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