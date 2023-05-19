Сусо: «Моуринью — отличный тренер и знает, как нужно играть в финалах»

Полузащитник «Севильи» Сусо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Ромы».

«Я хорошо знаю «Ювентус». У них сильная команда. Но и «Манчестер Юнайтед» тоже был силен. Мы рады своей игре и выходу в финал. «Рома» — типичная команда Моуринью. Он отличный тренер и знает, как нужно играть в таких матчах. Надо подумать о последних матчах в чемпионате, а потом сосредоточиться на финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Сусо.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).