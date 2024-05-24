Тарханов поделился мнением о вкладе Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил вклад полузащитника Алексея Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы.

«Он член команды, а каждый член команды вносит вклад в игру. Он же играл во всех играх принимал участие в Лиге Европы. Эту игру он не сыграл, ну а в предыдущих играх он принимал участие», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Миранчук на поле не появился. Однако всего российский полузащитник сыграл 10 матчей в Лиге Европы в сезоне-2023/24 и отметился 4 результативными передачами.