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Сегодня, 00:47

Тарханов поделился мнением о вкладе Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил вклад полузащитника Алексея Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы.

«Он член команды, а каждый член команды вносит вклад в игру. Он же играл во всех играх принимал участие в Лиге Европы. Эту игру он не сыграл, ну а в предыдущих играх он принимал участие», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Миранчук на поле не появился. Однако всего российский полузащитник сыграл 10 матчей в Лиге Европы в сезоне-2023/24 и отметился 4 результативными передачами.

Источник: Vprognoze
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
Александр Тарханов
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