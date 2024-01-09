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Лига Европы

Сегодня, 09:00

Тедеско резко опроверг слова об отстранении «Спартака» от участия в Лиге Европы

Микеле Антонов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» опроверг слова о том, что поддержал решение УЕФА отстранить «Спартак» от участия в Лиге Европы.

«Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»! Важно самим слышать то, что я сказал по этому поводу на пресс-конференции. Так вот, я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю — это решает УЕФА», — сказал Тедеско «СЭ».

В марте 2022 года, будучи тренером клуба «РБ Лейпциг», Доменико Тедеско якобы поддержал отстранение «Спартака» от участия в международных соревнованиях в преддверии очной встречи в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова о поддержке решения УЕФА и ФИФА были опубликованы на портале RB Live.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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