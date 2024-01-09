Тедеско согласился со словами Соболева, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы в 2022 году

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли «Спартак» выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.

26 сентября 2023 года нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

«Я был тренером этой команды, верил в нее, любил ее. Причем это относится не только к болельщикам, стадиону, но и к игрокам. Думаю, что у коллектива был хороший потенциал. В какие-то моменты важна удача и еще некоторые факторы.

В последний раз я был на матче «Спартака» как раз на игре против «Наполи». Тогда мы победили! Команда сыграла просто прекрасно. Если ты обыгрываешь «Наполи», значит, в состоянии пройти любого соперника", — сказал Тедеско «СЭ».

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв против «Легии», «Наполи» и «Лестера». Московский клуб должен был встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала, однако из-за отстранения команде было засчитано техническое поражение. Победителем Лиги Европы сезона-2021/22 стал «Айнтрахт», обыграв в финале «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пенальти).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.