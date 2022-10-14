Тен Хаг: «Суть футбола — в голах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Омонией» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Суть футбола — в голах. Мы создали так много моментов, но забили лишь однажды. Этого достаточно для победы, так что мы удовлетворены. Мы сохранили веру в успех своей тактики и именно поэтому в итоге забили», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.