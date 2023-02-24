Тен Хаг: «МЮ» превосходно сыграл, и мы запомним эту победу»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первый тайм получился плоским. У нас были хорошие моменты, но мы пропустили необязательный гол. Знали, что Антони и Гарначо добавят скорости. Они никого не боятся. Это блестящая победа. Мы обыграли «Барселону», которая лидирует с перевесом в восемь очков в чемпионате Испании. Мы превосходно сыграли и запомним эту победу. Она усилит нашу веру в то, что мы можем выигрывать большие матчи», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.