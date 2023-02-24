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Лига Европы

Сегодня, 03:31

Тен Хаг: «МЮ» превосходно сыграл, и мы запомним эту победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первый тайм получился плоским. У нас были хорошие моменты, но мы пропустили необязательный гол. Знали, что Антони и Гарначо добавят скорости. Они никого не боятся. Это блестящая победа. Мы обыграли «Барселону», которая лидирует с перевесом в восемь очков в чемпионате Испании. Мы превосходно сыграли и запомним эту победу. Она усилит нашу веру в то, что мы можем выигрывать большие матчи», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

 
Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036610--man-united-vs-barcelona/
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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