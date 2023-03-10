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Лига Европы

Сегодня, 02:53

Тен Хаг рассказал, как «МЮ» удалось крупно обыграть «Бетис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень рад, как сыграла команда. Мы одинаково хорошо играли с мячом и без него. Мы хорошо давили, компактно играли в прессинге и обеспечили им проблемы с созданием моментов. Мы хорошо двигались и показали характер после того, как сопернику удалось забить ответный мяч.

Ответный матч не станет легкой прогулкой. Это опасный поединок. «Бетис» — очень классная команда. Она заняла первое место в своей группе, сыграла вничью с «Реалом». Так что мы должны сыграть очень хорошо, если хотим пройти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

 
&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «МЮ» реабилитировался за 0:7, Ди Мария тащит «Ювентус» к трофею, «Спортинг» создал проблемы «Арсеналу»
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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