Толой — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Мы заслужили этот трофей»

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой поделился впечатлениями от победы команды в Лиге Европы.

В финальном матче, который прошел 22 мая в Дублине, клуб из Бергамо разгромил немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Мы заслужили этот трофей. Все произошло в лучшем виде. Это был сложный матч, но мы показали всю свою силу. Эта победа предназначена не только для нас, но и для всех болельщиков, которые поддерживали нас в любые времена», — приводит calcioatalanta.it слова Толоя.

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.