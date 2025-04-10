«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» доступны в матч-центре нашего сайта.

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Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала Лиги Европы на победителя пары «Буде-Глимт» — «Лацио».