«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» встретятся в матче Лиги Европы УЕФА

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Обе команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с 1/8 финала: «Тоттенхэм» прошел АЗ, а «Айнтрахт» — «Аякс». Ответная игра соперников состоится через неделю — в четверг, 17 апреля.