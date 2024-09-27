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Сегодня, 00:31

«Тоттенхэм» всухую разгромил «Карабах» в Лиге Европы, играя в меньшинстве с 8-й минуты

Владислав Маслов
Корреспондент
Доминик Соланке.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:0.

Матч начался на 35 минут позже положенного времени, так как команда гостей не смогла вовремя добраться до стадиона из-за пробок в Лондоне.

Английская команда играла в меньшинстве с 8-й минуты матча: за грубый фол был удален защитник Раду Дрэгушин. Голы в составе лондонцев забили Бреннан Джонсон, Папе Сарр и Доминик Соланке.

У азербайджанского клуба пенальти не смог реализовать защитник Турал Байрамов.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:0
Карабах

В следующем туре 3 октября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ференцварошем», а «Карабах» дома встретится с «Мальме».

Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Тоттенхэм Хотспур

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