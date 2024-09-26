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«Тоттенхэм» — «Карабах»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Тоттенхэм» сыграет с «Карабахом» в Лиге Европы 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» примет «Карабах» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Матч состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Тоттенхэм» — «Карабах» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okkо» в разделе Спорт по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Карабах

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
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ФК Тоттенхэм Хотспур

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