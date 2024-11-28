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«Тоттенхэм» — «Рома»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Тоттенхэм» встретится с «Ромой» в матче Лиги Европы УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» и «Рома» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Рома» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Рома

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» набрал девять очков, а «Рома» — пять. В четвертом туре лондонцы уступили «Галатасараю» со счетом 2:3, а римляне сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
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