«Тоттенхэм» и «Рома» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Рома» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» набрал девять очков, а «Рома» — пять. В четвертом туре лондонцы уступили «Галатасараю» со счетом 2:3, а римляне сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).