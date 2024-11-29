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Сегодня, 00:56

Гол Хуммельса в добавленное время спас «Рому» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матс Хуммельс (справа) радуется забитому голу.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ромой» в матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы — 2:2. Игра прошла в Лондоне.

На 5-й минуте Сон Хын Мин вывел английскую команду вперед. В середине тайма римляне отыгрались — забил Еван Н'Дика. Спустя 2 минуты Стефан Эль-Шаарави забил второй гол «Ромы», но ВАР его отменил из-за офсайда. Перед перерывом «Тоттенхэму» удалось забить второй мяч и повести во второй раз в счете. Отличился Бреннан Джонсон.

В начале второй половины ВАР отменил еще один гол «Ромы», так как вновь был зафиксирован офсайд. Гостям удалось все же отыграться — уже в добавленное время забил защитник Матс Хуммельс.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Рома
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
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