Тотти поделился ожиданиями от матча «Ромы» с «Севильей» в финале Лиги Европы

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящем матче команды в финале Лиги Европы с «Севильей».

«Думаю, у «Севильи» больше опыта в этих финалах. Они сыграли в шести финалах и выиграли все шесть. Так что рано или поздно, если повезет, они проиграют. С Моуринью во главе у «Ромы» есть эта фантастическая возможность. Он тренер с большим опытом в таких играх, поэтому он примет вызов наилучшим образом, чтобы вывести команду на первое место. Специалисты, как Моуринью привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный менталитет команде — и я думаю, что он именно это и делает», — приводит слова Тотти Football Italia.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Игра пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».