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Сегодня, 06:40

Тотти поделился ожиданиями от матча «Ромы» с «Севильей» в финале Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящем матче команды в финале Лиги Европы с «Севильей».

«Думаю, у «Севильи» больше опыта в этих финалах. Они сыграли в шести финалах и выиграли все шесть. Так что рано или поздно, если повезет, они проиграют. С Моуринью во главе у «Ромы» есть эта фантастическая возможность. Он тренер с большим опытом в таких играх, поэтому он примет вызов наилучшим образом, чтобы вывести команду на первое место. Специалисты, как Моуринью привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный менталитет команде — и я думаю, что он именно это и делает», — приводит слова Тотти Football Italia.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Игра пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».

Франческо Тотти
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
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