Тренер «Тулузы» назвал причину победы над «Ливерпулем» в Лиге Европы

Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Перед игрой мы говорили о том, что этот вечер может стать для нас историческим и что нам действительно нужно это почувствовать. Это помогло сбалансировать уровень между командами и мотивировать наших болельщиков. Я должен поздравить команду, потому что с первой и до последней минуты игрока были невероятны», — цитирует пресс-служба УЕФА Новелла.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.