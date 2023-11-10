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Лига Европы

Сегодня, 05:09

Тренер «Тулузы» назвал причину победы над «Ливерпулем» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлес Мартинес Новелл.
Фото AFP
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Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Перед игрой мы говорили о том, что этот вечер может стать для нас историческим и что нам действительно нужно это почувствовать. Это помогло сбалансировать уровень между командами и мотивировать наших болельщиков. Я должен поздравить команду, потому что с первой и до последней минуты игрока были невероятны», — цитирует пресс-служба УЕФА Новелла.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.

Эпизод в&nbsp;матче Лиги Европы между &laquo;Ливерпулем&raquo; и &laquo;Тулузой&raquo;. «Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тулуза
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