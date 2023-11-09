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Лига Европы

9 ноября, 22:43

«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» в Лиге Европы — гол англичан на 90+8-й минуте отменили из-за игры рукой

Руслан Минаев
«Тулуза» — «Ливерпуль».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» в гостях проиграл «Тулузе» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:3.

У французского клуба забивали Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри. Мерсисайдцы отыграли один мяч благодаря автоголу Кристиана Кассереса. В концовке встречи Диогу Жота забил второй мяч гостей.

Игрок «Ливерпуля» Джаррел Кванса сравнял счет на 90+8-й минуте, но гол был отменен из-за игры рукой.

Лига Европы. Группа E
09 нояб, 20:45. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
3:2
Ливерпуль

ЛАСК дома победил «Юнион» — 3:0. У хозяев голы забивали Саша Хорват, Максим Таловеров и Роберт Цуль.

Лига Европы. Группа E
09 нояб, 20:45. Raiffeisen Arena (Линц)
ЛАСК
3:0
Юнион

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками на втором месте. «Юнион» (4 очка) и ЛАСК (3) идут на 3-м и 4-м месте.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/
Лига Европы УЕФА
ФК ЛАСК
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
ФК Юнион
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