УЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил дисквалификацию на 4 матча еврокубков за оскорбление арбитра матча против «Севильи» (1:1, пенальти 1:4) в финале Лиги Европы.

60-летний специалист был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.

Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Кроме того, УЕФА оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.