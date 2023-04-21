Матич, Рабьо, Эн-Несири и Гложек претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала. В список претендентов вошли Неманья Матич («Рома»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Юссеф Эн-Несири («Севилья») и Адам Гложек («Байер»). «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севильи» (0:3), «Байер» разгромил «Юнион» (4:1), «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью (1:1), «Рома» обыграла «Фейеноорд» (4:1). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.