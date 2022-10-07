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Лига Европы

Сегодня, 05:20

Голы Давида Сильвы и Марсьяля претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание лучшего гола 3-го тура Лиги Европы.
Фото Twitter

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

В голосовании участвуют голы, которые забили Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Давид Сильва («Реал Сосьедад»), Коди Гакпо (ПСВ) и Гелор Канга («Црвена Звезда»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Антони Марсьяль
Давид Сильва
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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