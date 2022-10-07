Голы Давида Сильвы и Марсьяля претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 3-го тура группового турнира Лиги Европы. В голосовании участвуют голы, которые забили Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Давид Сильва («Реал Сосьедад»), Коди Гакпо (ПСВ) и Гелор Канга («Црвена Звезда»). Four top goals to choose from! A, B, C or D? ???@Heineken | #UELGOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 6, 2022 Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.