Голы Вирца, Бонифаса, Забитцера и Виффера претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.
В голосовании участвуют голы, которые забили Марсель Забитцер («Манчестер Юнайтед»), Матс Виффер («Фейеноорд»), Виктор Бонифас («Юнион») и Флориан Вирц («Байер»).
Some amazing first-leg stops ??? Your favourite? ?@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/6s2DGdbZdk— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023
В четверг, 13 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), «Юнион» сыграл вничью с «Байером» (1:1), «Ювентус» переиграл «Спортинг» (1:0), «Фейеноорд» выиграл у «Ромы» (1:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.