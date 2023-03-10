Дибала, Бруну Фернандеш, Бонифас и Тапсоба претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 9 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала. В список претендентов вошли Пауло Дибала («Рома»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Виктор Бонифас («Юнион») и Эдмонд Тапсоба («Байер»). «Рома» выиграла у «Реала Сосьедад» (2:0), «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1), «Юнион» сыграл вничью с «Унионом» (3:3), «Байер» переиграл «Ференцварош» (2:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА. «МЮ» реабилитировался за 0:7, Ди Мария тащит «Ювентус» к трофею, «Спортинг» создал проблемы «Арсеналу»