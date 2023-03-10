Дибала, Бруну Фернандеш, Бонифас и Тапсоба претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Сегодня, 02:04
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 9 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала.
В список претендентов вошли Пауло Дибала («Рома»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Виктор Бонифас («Юнион») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).
«Рома» выиграла у «Реала Сосьедад» (2:0), «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1), «Юнион» сыграл вничью с «Унионом» (3:3), «Байер» переиграл «Ференцварош» (2:0).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.