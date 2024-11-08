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Сегодня, 16:39

УЕФА осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Нидерландах

Руслан Минаев
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УЕФА выступил с заявлением после нападения на фанатов «Маккаби» из Тель-Авива в Нидерландах.

«УЕФА решительно осуждает инциденты и акты насилия, произошедшие в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». Мы надеемся, что соответствующие органы определят и предъявят обвинения как можно большему числу лиц, ответственных за такие действия. УЕФА рассмотрит все официальные отчеты, соберет имеющиеся доказательства и оценит их», — говорится в заявлении организации.

Матч &laquo;Аякс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Маккаби&raquo;; пропалестинский демонстрант на&nbsp;улице Амстердама, 7&nbsp;ноября 2024 года. На израильтян напали в Амстердаме: 12 раненых и 57 задержанных, ЦАХАЛ готовит спасательную операцию

Перед началом матча полиция задержала десятки пропалестинских демонстрантов, пытавшихся приблизиться к стадиону имени Йхоана Кройффа, где проходила игра.

«Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. Амстердамцы с 10 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — на предпоследней строчке (0 очков).

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)

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