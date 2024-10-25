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УЕФА открыл дело против форварда «Мидтьюлланна» из-за выкриков про Палестину

Руслан Минаев
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УЕФА возбудил дисциплинарное дело против форварда «Мидтьюлланна» Арала Шимшира, сообщает Ekstra Bladet.

Отмечается, что турецкий нападающий во время матча общего этапа Лиги Европы (2:0) выкрикивал игрокам «Маккаби» из Тель-Авива: «Свободу Палестине! Надеюсь, вы умрете!».

По данным источника, УЕФА направил инспектора, который должен проверить эпизод на нарушение принципов поведения организации.

22-летний Шимшир в этом сезоне провел 21 матч, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Он выступал за сборную Дании разных возрастов и за молодежную сборную Турции, за которую провел 7 матчей.

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