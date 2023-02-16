УЕФА заменил арбитров матча Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома»

В последний момент судейский комитет УЕФА произвел изменения в составе бригады арбитров, назначенной на стыковой матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома».

Он пройдет сегодня в Австрии и начнется в 20.45 по московскому времени. Как стало известно «СЭ», вместо шведа Гленна Нюберга обязанности судьи выполнит голландец Деннис Хиглер, который изначально должен был помогать видеоарбитру Полу ван Букелу.

Вместо Хиглера функции АВАР теперь возложены на немца Гюнтера Перля. Также заменен один из ассистентов судьи — еще один швед Махбод Беиги. Вместо него в бригаду включен немец Эдуард Байтингер. Причины замен не сообщаются.