Сальтнес: «Все, кто сегодня был на стадионе, запомнят этот вечер на всю оставшуюся жизнь»

Полузащитник «Буде-Глимт» Ульрик Сальтнес прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В начале матча мы немного дрожали, но в перерыве решили нажать на газ и идти вперед. Это было очень и очень хорошее выступление. Я думаю, что абсолютно все, кто сегодня был на стадионе, запомнят этот вечер на всю оставшуюся жизнь. Голы тоже были хороши. Но у меня было также два упущенных момента, и наверное, именно это я запомню сильнее всего, а не сами голы», — цитирует пресс-служба УЕФА Сальтнеса.

Ответный матч пройдет в Риме 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.