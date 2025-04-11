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11 апреля, 00:33

Сальтнес: «Все, кто сегодня был на стадионе, запомнят этот вечер на всю оставшуюся жизнь»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ульрик Сальтнес.
Фото AFP
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Полузащитник «Буде-Глимт» Ульрик Сальтнес прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В начале матча мы немного дрожали, но в перерыве решили нажать на газ и идти вперед. Это было очень и очень хорошее выступление. Я думаю, что абсолютно все, кто сегодня был на стадионе, запомнят этот вечер на всю оставшуюся жизнь. Голы тоже были хороши. Но у меня было также два упущенных момента, и наверное, именно это я запомню сильнее всего, а не сами голы», — цитирует пресс-служба УЕФА Сальтнеса.

Ответный матч пройдет в Риме 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Буде-Глимт&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Лацио&raquo;.Российский вратарь — в шаге от полуфинала Лиги Европы! «Буде-Глимт» Хайкина всухую расправился с «Лацио»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
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