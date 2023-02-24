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Сегодня, 00:55

«Унион» выбил «Аякс» из плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Унион» — «Аякс» — 3:1.
Фото Reuters
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«Унион» выиграл у «Аякса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине.

Защитник Робин Кнохе с пенальти на 20-й минуте открыл счет. Перед перерывом Йосип Юранович удвоил преимущество хозяев.

В начале второй половины ганский полузащитник Мохаммед Кудус забил у гостей. Однако почти сразу воспитанник «Аякса» Данило Дуки забил своей бывшей команде и вернул «Униону» преимущество в два мяча.

В первой встрече была зафиксирована ничья — 0:0. Соперник «Униона» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
3:1
Аякс

Футбол
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