«Унион» выбил «Аякс» из плей-офф Лиги Европы

«Унион» выиграл у «Аякса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине.

Защитник Робин Кнохе с пенальти на 20-й минуте открыл счет. Перед перерывом Йосип Юранович удвоил преимущество хозяев.

В начале второй половины ганский полузащитник Мохаммед Кудус забил у гостей. Однако почти сразу воспитанник «Аякса» Данило Дуки забил своей бывшей команде и вернул «Униону» преимущество в два мяча.

В первой встрече была зафиксирована ничья — 0:0. Соперник «Униона» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.