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Нападающий «Фейеноорда» Уссама Идрисси поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги Европы против «Ромой».
«Я играл против «Ромы» два года назад, но я понимаю, что для «Фейеноорда» памятен финал прошлого года, который мы проиграли. Я не разделяю реакцию болельщиков на итоги жеребьевки, но могу их понять. Надеюсь, мы сможем взять реванш. Матчи будут непростыми, но у нас хорошая, сильная команда. В этом сезоне мы доказали, что можем выигрывать матчи сериями и стабильно играть на высоком уровне. У нас хорошие шансы пройти дальше. Я не особо смотрю итальянский футбол. Но, конечно, я знаю несколько имен. У «Ромы» классные игроки. Они могут похвастать впечатляющей карьерой. Как и их тренер», — приводит слова Идрисси пресс-служба УЕФА.
Матч «Фейеноорд» — «Рома» состоится сегодня, 13 апреля, начало — 19.45 мск.