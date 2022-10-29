В Госдуме назвали провокацией антироссийские баннеры болельщиков «Динамо» Киев

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Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на новость о кипрском стюарде, который отобрал антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо».
«Есть здравомыслящие люди, организации, клубы, стадионы. Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Лучше бы болельщики киевского «Динамо» пришли с флагом Украины или с флагом «Динамо Киева. А они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенное верное решение кипрских стюардов», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».
Ранее стало известно, что стюард матча группового турнира Лиги Европы АЕК — «Динамо» Киев отобрал у украинской болельщицы антироссийский плакат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования