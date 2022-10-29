В Госдуме назвали провокацией антироссийские баннеры болельщиков «Динамо» Киев

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на новость о кипрском стюарде, который отобрал антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо».

«Есть здравомыслящие люди, организации, клубы, стадионы. Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Лучше бы болельщики киевского «Динамо» пришли с флагом Украины или с флагом «Динамо Киева. А они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенное верное решение кипрских стюардов», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».

Ранее стало известно, что стюард матча группового турнира Лиги Европы АЕК — «Динамо» Киев отобрал у украинской болельщицы антироссийский плакат.